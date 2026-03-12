SEVENTEENバーノン＆ディエイトが新ユニット　6月にもアルバム

【ソウル聯合ニュース】韓国の人気グループ、SEVENTEEN（セブンティーン）のVERNON（バーノン）とTHE8（ディエイト）が今夏に新ユニットを結成することが、12日分かった。

音楽関係者によると、VERNONとTHE8は6月のアルバム発売を目標に、制作作業にも積極的に参加している。

SEVENTEENのユニットがアルバムをリリースするのは、BSS（ブソクスン）、JEONGHAN（ジョンハン）×WONWOO（ウォヌ）、HOSHI（ホシ）×WOOZI（ウジ）、S.COUPS（エスクプス）×MINGYU（ミンギュ）、DK（ドギョム）×SEUNGKWAN（スングァン）に続き6組目。

グループのラップ担当としてデビュー当時から作詞・作曲を手掛けてきたVERNONは、2024年に韓国音楽著作権協会の正会員となり、昨年には米グラミー賞の投票権を持つレコーディング・アカデミーの投票会員に選ばれた。

中国人メンバーのTHE8はグループではパフォーマンスチームに属し、優れたダンススキルを持つ。中国で発表したソロアルバム「STARDUST」のタイトル曲「Orbit」には、VERNONが作詞と作曲で参加した。

ワールドツアー「NEW_」を開催中のSEVENTEENは、来月4、5の両日に仁川アジアド主競技場でアンコールコンサートを行う。