Stray Kids　日本ゴールドディスク大賞で4冠＝海外歌手最多

【ソウル聯合ニュース】日本レコード協会が主催する「第40回日本ゴールドディスク大賞」の受賞作品・アーティストが12日までに発表され、韓国の人気グループ、Stray Kids（ストレイキッズ）が4冠に輝いた。

Stray Kidsはアジア部門の「アルバム・オブ・ザ・イヤー」「ベスト・アーティスト」「ミュージックビデオ・オブ・ザ・イヤー」「ベスト3アルバム」の受賞者に選ばれ、海外アーティストとしては今年最多受賞を果たした。

ゴールドディスク大賞は邦楽、アジア、洋楽の3部門で各賞が授与される。

韓国勢ではこのほか、BLACKPINK（ブラックピンク）のジェニーのソロ曲「Like JENNIE」が洋楽部門の「ソング・オブ・ザ・イヤー・バイ・ダウンロード」を受賞した。

米動画配信大手ネットフリックスの人気アニメーション映画「KPOPガールズ！デーモン・ハンターズ」の劇中歌「Golden」は、アジア部門の「ソング・オブ・ザ・イヤー・バイ・ダウンロード」と「ソング・オブ・ザ・イヤー・バイ・ストリーミング」でダブル受賞した。

グローバルガールズグループのKATSEYE（キャッツアイ）は、洋楽部門の「ニュー・アーティスト・オブ・ザ・イヤー」と「ベスト2ニュー・アーティスト」を受賞した。

男性グループのTWS（トゥアス）はアジア部門の「ニュー・アーティスト・オブ・ザ・イヤー」に加え、ガールズグループのILLIT（アイリット）、バーチャルグループのPLAVE（プレイブ）とともにアジア部門の「ベスト3ニュー・アーティスト」を受賞した。

日本を中心に活動する男性グループ、&TEAM（エンティーム）は邦楽部門の「ベスト5アルバム」と「ベスト5シングル」を受賞。SEVENTEEN（セブンティーン）の「HAPPY BURSTDAY」とTOMORROW X TOGETHER（TXT、トゥモロー・バイ・トゥギャザー）の「Starkissed」は、Stray Kidsの「Hollow」とともにアジア部門の「ベスト3アルバム」に選ばれた。