李大統領支持率　就任後最高の66％＝与党47％・最大野党20％

【ソウル聯合ニュース】世論調査会社の韓国ギャラップが13日に発表した調査結果によると、李在明（イ・ジェミョン）大統領の職務遂行について「うまくやっている」と答えた人は前週に比べ1ポイント上昇の66％となり、同社の同じ調査で就任後最高となった。前週は最高タイだった。「うまくできていない」と回答した人は24％で、1ポイント下落した。

今回の調査は10～12日に全国の18歳以上の1002人を対象に実施された。

李大統領の職務遂行を肯定的に評価した理由としては「経済・国民生活」が20％で最も多く、「外交」（10％）、「全般的によくやっている」「不動産政策」「意思疎通」（いずれも8％）が続いた。

否定的に評価した理由は「経済・国民生活・ウォン安ドル高」（16％）、「外交」「独裁・独断」（いずれも8％）、「全般的によくやっていない」（7％）が挙げられた。

政党支持率は革新系与党「共に民主党」が前回調査より1ポイント上がった47％、保守系最大野党「国民の力」は1ポイント下がった20％だった。

「祖国革新党」の支持率は2％、「進歩党」と「改革新党」はそれぞれ1％、支持する政党のない無党派層は28％だった。