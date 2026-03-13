サムスン電子会長が欧州出張から帰国　陣頭指揮でEV電池の受注拡大へ

【ソウル聯合ニュース】韓国サムスン電子の李在鎔（イ・ジェヨン）会長が欧州出張を終え、13日午後、ソウル・金浦空港のビジネスジェット専用ターミナルを通じて帰国した。

李氏は、出張中に現地の顧客企業と面会したかという記者の問いに、「はい」と短く答え、そのまま立ち去った。

今回の出張には、電池大手のサムスンSDIの崔周善（チェ・ジュソン）代表取締役社長も同行した。李氏と崔氏はドイツなどを訪れ、メルセデス・ベンツをはじめとする主要自動車メーカーのトップらと会談したもようだ。

崔氏は帰国時、記者団に対し「欧州を回ってきた。（ベンツ以外にも）複数の顧客企業と面会した」と説明。追加受注の可能性については「全力で取り組む」と述べるにとどめた。

サムスンSDIは現在、BMWやフォルクスワーゲン（VW）など欧州の有力メーカーに電気自動車（EV）用バッテリーを供給しており、ベンツとも供給に向けた協議を行っている。

業界では、李氏が自ら電池事業を担うことで、さらなる受注につながる可能性があるとみている。

李氏は昨年11月にも、訪韓したメルセデス・ベンツグループのオラ・ケレニウス会長と面会し、車載用電子機器（電装）事業の協力について協議していた。