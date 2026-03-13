［韓流］BTS　新譜「ARIRANG」のメッセージ込めたアニメ公開

【ソウル聯合ニュース】韓国の人気グループ、BTS（防弾少年団）の所属事務所、ビッグヒットミュージックは13日、BTSのニューアルバム「ARIRANG」のメッセージを伝えるアニメーション動画を公式SNSで公開した。

動画は7人の青年が登場するシーンで始まる。蓄音機のぜんまいを巻くと韓国を代表する民謡「アリラン」が流れ出す。青年たちは船に乗り、太平洋を渡って外国にも「アリラン」を広める。やがて時代は現代に変わり、BTSのメンバーが歓声を浴びながら公演を行う姿が現れる。

動画は1896年に米ワシントンで初めて「アリラン」が録音されたという記録からインスピレーションを得て制作された。歴史的瞬間をモチーフに、韓国文化の世界発信に寄与しているBTSの活動を振り返るという意味が込められている。

所属事務所は 「『アリラン』を知らない人々にこの曲にまつわる物語を伝えたかった。多くの人々が『アリラン』の歌詞を検索し、歌に溶け込んでいる韓国固有の感性に共感できることを願っている」と、動画制作の背景について説明した。

BTSは20日に「ARIRANG」を発売する。21日には「ARIRANG」発売とグループ活動再開を記念する公演「BTS THE COMEBACK LIVE｜ARIRANG」をソウル中心部の光化門広場で開催する。公演の模様は米動画配信大手ネットフリックスで約190カ国・地域に生中継される。