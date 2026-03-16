WBC：「泳ぐような走塁」に翻弄された韓国…ドミニカに0－10でコールド負け

「フアン・ソトの信じられないような『スイム・ムーブ（泳ぐような走塁）』がとどめを刺した！」（米スポーツ・メディア「クラッチポインツ」）

14日（韓国時間）に米マイアミのローンデポ・パークで行われた韓国とドミニカ共和国の6回ワールド・ベースボール・クラシック（WBC）準々決勝。韓国が0－3でリードされていた3回裏、ブラディミール・ゲレーロ・ジュニア＝トロント・ブルージェイズ＝が中継ぎ投手・盧景銀（ノ・ギョンウン）＝SSGランダース＝から右中間を突く二塁打を放った。

【写真】コールド負けを喫し無念の表情を浮かべる韓国代表たち

打球を追いかけて走ったセンターの李政厚（イ・ジョンフ）＝サンフランシスコ・ジャイアンツ＝はボールを取り、素早く投げ返した。その間に一塁走者だったフアン・ソト＝ニューヨーク・メッツ＝は三塁を回ってホームに突進した。

ショートの金周元（キム・ジュウォン）＝NCダイノス＝を経て捕手・朴東原（パク・ドンウォン）＝LGツインズ＝のミットに送球が届いた瞬間、ホームに飛び込んできたソトは左腕を縮めて捕手のタッチをかわし、右腕を長く伸ばしてホームプレートに触れた。全速力で疾走しながらも、水中を泳ぐように両腕を柔軟に動かし、捕手のタッチを巧みにかいくぐったのだ。空を切った朴東原のミットは、ソトではなく地面をたたいた。

判定結果はセーフだった。韓国のベンチは直ちにチャレンジを要求したが、判定は覆らなかった。米クラッチポインツは「WBCの歴史に残る驚くべき走塁プレー」と絶賛した。

勢いに乗ったドミニカ共和国は、マニー・マチャド＝サンディエゴ・パドレス＝のレフト前タイムリーに続き、フェルナンド・タティス・ジュニア＝パドレス＝とケテル・マルテ＝アリゾナ・ダイヤモンドバックス＝の連続四球でその差を7点に広げた。事実上、勝負の流れがドミニカ共和国側に大きく変わった瞬間だった。

2回裏に失点した場面でも悔やまれる守備があった。ゲレーロ・ジュニアが先発投手・柳賢振（リュ・ヒョンジン）＝ハンファ・イーグルス＝から四球を選んで出塁した後、ジュニオール・カミネロ＝タンパベイ・レイズ＝が左翼の深い所に二塁打を放った。三塁を回ったゲレーロ・ジュニアがホームに走り込み、韓国の野手陣はリレー送球で対抗した。

しかし、金周元のホーム送球がそれて、左に大きく曲がってしまった。ゲレーロ・ジュニアは余裕で送球を避けて先制点を挙げた。その間に三塁に達したカミネロは、続く打者の内野ゴロでホームを踏み、追加点を挙げた。

韓国はこの日、ドミニカ共和国の強力打線に苦しみ、0－10の7回コールド負けを喫した。先発の柳賢振が2回に3点を奪われて崩れた後、3回はなんと4人の中継ぎ投手がマウンドに立つ事態となり、4安打・3四球を許してさらに4点を失った。

0－7と点差が開いた7回裏、二死という場面でオースティン・ウェルズ＝ニューヨーク・ヤンキース＝に3ランを打たれ、試合はそこで終了した。

キム・ドンヒョン記者