［韓流］BTS大型イベントの詳細公開　ソウル各地でドローンショーなど

【ソウル聯合ニュース】韓国人気グループのBTS（防弾少年団）は16日、ファンコミュニティープラットフォーム「Weverse（ウィバース）」で、20日から来月19日までソウル市内の各地で開催される大型イベント「BTS THE CITY ARIRANG SEOUL」の詳細を公開した。

5枚目のフルアルバム「ARIRANG」がリリースされる20日には、崇礼門（南大門）やNソウルタワーなどに設置されたメディアファサードで午後7時から映像が上映される。トゥクソム漢江公園では、午後8時半から約15分間ドローンライトショーが行われる。

21日にBTSの公演が開催される光化門広場でも事前イベントが実施される。広場の周辺に設置された大型電光掲示板で、20日午後7時から21日午前0時までBTS関連コンテンツが上映される。

東大門デザインプラザ（DDP）と盤浦大橋の「月光虹噴水」ではミュージックライトショーが開催される。DDPは20日から来月12日まで、盤浦大橋は21、22日の2日間。

また、汝矣島、DDP、新世界百貨店本店の「新世界スクエア」などではスタンプラリーを実施。汝矣島漢江公園のイベント広場では20～22日、音楽を共有し、鑑賞できる「LOVE SONG LOUNGE」が運営される。

このほか、来月6～12日にはDDPの展示1館が「DDP ARMY（BTSのファン）広場」となり、来月6～19日には清渓川や竜山駅などで「LOVE QUARTER」プログラムが実施される。