BABYMONSTER　6月からワールドツアー開催

【ソウル聯合ニュース】韓国のガールズグループ、BABYMONSTER（ベイビーモンスター）が6月からソウルを皮切りにアジア、オセアニア、欧州、北米、南米を回るワールドツアーを開催する。所属事務所のYGエンターテインメントが16日、公式ブログで発表した。

BABYMONSTERは昨年、初のワールドツアー「HELLO MONSTERS」を開催した。20都市で計32公演を行い、計30万人の観客を動員した。

所属事務所は「今回のワールドツアーは前回に比べさらに規模を拡大して行われる」とし、BABYMONSTERの成長の勢いが「さらに増すだろう」と説明した。

BABYMONSTERはツアー開催に先立ち、5月にタイトル曲「CHOOM」などが収録されたミニアルバムをリリースする。同事務所の梁鉉錫（ヤン・ヒョンソク）総括プロデューサーは同アルバムについて「これまで披露したことがない新しいアルバム」と予告した。

所属事務所はワールドツアーについて「ファンの皆様の声援のおかげで予想より早く2度目のワールドツアーを開催することになった」とし、「世界各国のファンにより躍動的で向上したステージを披露するため、アーティストとスタッフが心血を注いでいるので多くの関心を持ってもらいたい」とコメントした。