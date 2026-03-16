米アカデミー賞　「ケデハン」歌手らの受賞スピーチをカット？

【ロサンゼルス聯合ニュース】米映画界最高の栄誉とされる第98回アカデミー賞の授賞式が15日（現地時間）、米ロサンゼルスのドルビーシアターで開かれ、米動画配信大手ネットフリックスの人気アニメーション映画「KPOPガールズ！デーモン・ハンターズ」が長編アニメーション賞と歌曲賞を受賞し、2冠に輝いたが、主催者側が受賞スピーチの時間を十分与えずにカットするかのように広告映像を映し出し、物議を醸している。

授賞式では同作の劇中歌「Golden」が歌曲賞を受賞した。同曲は作品中に登場するK―POPアイドルグループ、HUNTR/X（ハントリックス）の曲で、韓国系米国人歌手のEJAE（イジェ）、オードリー・ヌナ、レイ・アミが歌った。

壇上には同曲の制作を手掛けたEJAE、マーク・ソネンブリック、IDO（イ・ユハン、クァク・ジュンギュ、ナム・ヒドン）らが上がった。

EJAEの受賞スピーチの後、マイクを渡されたイ・ユハンが感想を述べようと紙を取り出し、マーク・ソネンブリックがもう少し時間がほしいとジェスチャーをしたが照明が消え、広告映像に切り替わった。

これについて米CNNは、アカデミー賞授賞式で歴史的瞬間の直後にK-POPファンの怒りを買うような場面が繰り広げられたとし、より大きな意味がある瞬間になり得たにもかかわらず十分な時間を与えなかったため、K-POPファンがSNSで強く抗議するだろうと報じた。

EJAEは授賞式のバックステージで、レイ・アミ、オードリー・ヌナに感謝を示したかったができなかったとし、「彼女たちは歌を歌うときに素晴らしく、本当にすごい人たち」だと語った。