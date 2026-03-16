韓国　きょうのニュース（3月16日）

◇トランプ氏 タンカー護衛の有志連合「参加の有無、覚えておく」

トランプ米大統領は15日、イランが封鎖しているホルムズ海峡でのタンカー護衛に向けた「有志連合」の結成に関し、韓国、日本、中国、英国、フランスなど約7カ国に参加を要請したと明かした。トランプ氏は参加表明国について、前向きな国がある一方で関与をためらう国もあるとし、「支援の有無にかかわらず、（参加の可否を）記憶に留めることになる」と述べ、各国に対し参加へ強力な圧力をかけた。

◇「KPOPガールズ！」米アカデミー賞で2冠 長編アニメ・歌曲賞

米映画界最高の栄誉とされる第98回アカデミー賞の授賞式が15日（現地時間）、米ロサンゼルスのドルビーシアターで開かれ、米動画配信大手ネットフリックスの人気アニメーション映画「KPOPガールズ！デーモン・ハンターズ」が長編アニメーション賞と歌曲賞を受賞し、2冠に輝いた。今年のノミネート作品に韓国作品は含まれていなかったが、韓国的な要素をふんだんに取り入れた同作の受賞は、会場を沸かせた。授賞式では、韓国の伝統芸能を融合した主題歌「Golden」のパフォーマンスも披露され、韓国文化の存在感を世界中の映画ファンに印象づけた。

◇漢江の水上バス 監査院「速度不足で計画通りの運航困難」

韓国の監査院は16日、ソウル市が推進する水上公共交通機関「漢江バス」事業に関する監査の結果を公表した。同事業の船舶は市の公表した基準速度を満たしておらず、予定の運航所要時間を守るのは困難と指摘した。ソウル市は船舶の予想運航速度が14.5～15.6ノットにとどまることを事前に把握していたが、対外的には17ノットと発表し、これを前提に運航計画や時刻表を策定していたという。監査院は、こうした計画の不備により「新たな水上公共交通の活性化を通じて市民の通勤利便性を向上させるという事業目的を達成できない恐れがある」と指摘した。

◇2月のソウル住宅価格上昇幅が縮小 関連規制で

韓国政府が住宅を複数保有する「多住宅者」への譲渡所得税の上乗せ課税について、これまで実施していた猶予措置を終了する方針を発表するなど、不動産関連の規制を相次いで強化する動きを見せていることを受け、2月のソウル市の住宅価格（マンション含む）は上昇幅が縮小した。韓国不動産院が16日に発表した「2月の全国住宅価格動向調査」の結果によると、ソウル市の住宅（マンション・連立住宅・戸建て）の売買価格は前月比0.66％の上昇となり、上昇率は前月より0.25ポイント縮小した。月間の上昇幅は、昨年12月（0.80％）から今年1月（0.91％）にかけて2カ月連続で拡大していたが、再び縮小に転じた。