「神とトランプに感謝」　イスラエル都心に超大型広告板

イスラエルのテルアビブ都心に、米国のドナルド・トランプ大統領に対する感謝のメッセージを記した大型広告板が掲げられた。

【写真】テルアビブ都心の超大型広告板「神とドナルド・トランプに感謝いたします」

「タイムズ・オブ・イスラエル」など外信が12日付で報じたところによると、トランプ大統領に感謝を表する内容のこの大型屋外広告は、イスラエルのエルサレムとテルアビブの主な高速道路および都心の交差点に設置された。公開された写真を見ると、広告には「神とドナルド・トランプに感謝いたします（Thank you God & Donald Trump.）」というメッセージと、拍手をするトランプ大統領の写真が写っている。米国とイスラエルの国旗も交差するように描かれている。

この広告キャンペーンは、民間団体「シオンの友・ヘリテージ（遺産）センター」が始めたものだという。同団体は「イスラエル、米国、イランが戦争を繰り広げている中東の歴史的な瞬間に感謝を表するため、企画した」と明かした。その上で「トランプ大統領が示した勇気とリーダーシップ、そしてイスラエルを守る神を信じる数百万人の信仰が結び付き、中東の歴史の流れを変えている」とコメントした。

広告に接したテルアビブ市民は、現地メディアの取材に対して「米国との強固な関係に助けられたと思う」「米国の支援を受けて米国人と協力するのは素晴らしいことだ」「トランプを支持する」などの反応を示した。ただし一部の市民は、誇張された政治宣伝だとして「不適切な広告だ」と批判も行った。

ムン・ジヨン記者