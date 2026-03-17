「ミニマリズムの極致」　世界一の富豪イーロン・マスク氏の自宅写真が話題に

【NEWSIS】テスラの最高経営者（CEO）で世界一の富豪として知られるイーロン・マスク氏の簡素な住宅が改めて話題になっている。SNS（交流サイト）を通じて先日公開されたマスク氏のテキサス州の自宅内部が、億万長者のものとは信じがたいほど質素だからだ。

【写真】マスク氏の自宅内部

テスラやスペースXなどに関するニュースや画像を投稿するDima Zeniuk氏が自らのSNSにテキサス州ボカチカのスペースX近くに住むマスク氏の自宅内部の写真を投稿した。Zeniuk氏はこの写真と共に「華々しいものは何もない、ただ生活に必要なものだけがある家」とのコメントをつけた。

公開された写真のリビングやキッチンは開放型で、グレーの収納棚やステンレス製の冷蔵庫などあまりに平凡な家具しかない。リビングの中央にある茶色いテーブルの上にはマスク氏が経営するスペースXを思わせるロケット型の彫刻、数冊の本、日本刀が置かれているのが目を引く。壁にはありふれた装飾品や絵画もなく、まさにミニマリズムの極致ともいえる室内だ。

この投稿にマスク氏の母のメイ・マスクさん自ら、この家で過ごした経験をコメントし注目が集まっている。メイさんは「冷蔵庫の中には何も食べるものがなかった」「家にはタオルも1枚しかないが、息子に譲るしかなかった」と伝えた。メイさんは「家の右側にある車庫で寝た」とも伝え、世界一の富豪である息子の自宅で客室用のベッドではなく車庫で一晩過ごしたことを示唆した。

メイさんはさらに「幼い時は水もないカラハリ砂漠でシャワーもできず過ごした経験があるので、このような環境には慣れている」「私がぜいたくにはまらないように、親は早くから対策に取り組んでくれたようだ」と半分冗談のように自らの思いを伝えた。

マスク氏は過去にも自宅のほとんどを売却し、スペースXから借りた約5万ドルの別のプレハブ住宅で過ごしたことがあるという。今回公開された写真はマスク氏が公言してきた生活が今も維持されていることを示すものだ。

マスク氏の生活方式を巡っては「資産のほとんどを火星への移住など人類の未来に向けた事業に再投資する考えを伝えているのでは」などの見方も語られている。

この写真が知られるとネットでは「世界一の富豪の自宅とは信じられない」「本当のミニマリズムの生活だ」などのコメントが相次いでいる。

キム・ジョンミン記者