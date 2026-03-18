BTS公式ペンライトが入手困難　ソウル・光化門公演控え品薄に

【ソウル聯合ニュース】韓国の人気グループ、BTS（防弾少年団）の公式ペンライトの需要が急増し、品薄状態が続いていることが18日、分かった。

韓国のフリマアプリ「ポンゲジャント（Bunjang）」によると、今月に入り、「BTS ペンライト」「BTS コンサート」「BTS チケット」などがBTS関連の検索ワード上位に入った。

特に、「ARMY BOMB」と呼ばれるBTSの公式ペンライトの検索数と取引額が大幅に増加した。

3月時点のペンライトの検索数は前月比438％、前年同月比1764％それぞれ増加し、取引額も前月比136％増えた。

韓国の中古品取引市場ではペンライト出品後、30分で買い手がつくというような需給の不均衡も生じている。日本のフリマサイト「メルカリ」でもペンライトの取引が確認されるなど海外の需要も拡大しつつある。

ペンライトの価格も急上昇している。

韓国の限定版商品の取引プラットフォーム「KREAM」では今年に入り、ペンライトの最高取引額が約30万ウォン（約3万2000円）を記録した。最近はKREAMとポンゲジャントで10万ウォン台～20万ウォン台で取引されている。

取引量は価格上昇を上回るペースで増加中だ。

KREAMでは3月10～16日のペンライトの取引量が前週（3～9日）に比べ約513％増加した。

業界関係者は「BTSの公演を前にファンたちがチケットの確保とともにペンライトのようなグッズ購入に積極的に乗り出しており、関連市場が急速に拡大している」との見方を示した。