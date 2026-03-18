韓国政府　BTS公演控えテロ警報引き上げ＝ソウル・鍾路など

【ソウル聯合ニュース】韓国政府は18日、人気グループのBTS（防弾少年団）が21日にソウル市中心部の光化門広場で開催する公演「BTS THE COMEBACK LIVE｜ARIRANG」を前に、同広場がある鍾路区と近隣の中区のテロ警報を引き上げると発表した。

19日午前0時から22日午前0時まで両区のテロ警報が最も低い「関心」から「注意」に1段階引き上げられる。同措置は、安全対策を講じるよう求めた金民錫（キム・ミンソク）首相の指示に基づき、対テロ安全活動を強化するためのもの。

テロ警報はテロの脅威の程度に応じて発令され「関心」「注意」「警戒」「深刻」の4段階に分かれている。

政府は「最近の不安定な国際情勢を考慮すると、防弾少年団の公演のような大規模に人が集まるイベントに対するテロの脅威の可能性を排除できない」とし、「国民の安全を最優先に確保するために先手を打って準備態勢を整える」と説明した。

政府の方針を受け、関係機関は同警報の段階別の対応措置を迅速に施行し、主要会場や不特定多数が利用する施設に対する警戒とパトロールを強化する。

また、問題が発生した場合に迅速に対応できるよう関係機関間の合同対応体制も強化する。

政府は「全ての関係機関がひとつになって協力し、徹底的な準備態勢を維持する」とし、「いかなる状況でも迅速で隙のない対応を取り、公演が成功裏に開催されるよう最善を尽くす」との方針を示した。