「足を下ろして」と頼んでも無視…フィリピンの空港でみっともない韓国人が物議

海外の空港のロビーで前の椅子に足を載せて休んでいた韓国人男性に対し、批判の声が相次いでいる。周囲の人々から「足を下ろしてほしい」と頼まれたのにもかかわらず、無視したことが明らかになると、インターネット・コミュニティー・サイトや交流サイト（SNS）で男性のマナー違反行為を指摘する声が高まっている。

【写真】空港ロビーで椅子の背もたれに足をのせる韓国人男性

16日までのネットの情報をまとめると、13日にネット・コミュニティー・サイト「ボベ・ドリーム」の公式インスタグラムに「フィリピンの空港で、韓国人男性が私の椅子に足を乗せた」という内容の投稿があったとのことだ。この投稿と共に掲載された写真には、ある男性が空港のロビーの椅子に座り、靴を脱いで両足を前の椅子の背もたれに載せている様子が写っている。

この時、前の椅子に座っていたと主張する投稿者は「男性に『足を下ろしてほしい』と丁寧に頼んだが、彼は逆にしかめっ面をしてその頼みを無視し、そのままの姿勢を続けた。失礼な態度が続くことに耐えられず、結局は席から離れざるを得なかった」と説明した。

この投稿がネット上でシェアされると、ネットユーザーたちは「公共の場で守るべき最低限のマナーすらない」「海外でそんな行動をしたら『国の恥』になるということが分からないのか」「相手が不快感を示したのにもかかわらず、無視するのは本当に礼儀がなっていない」「周囲に足のにおいが漂っただろうに。こんなにひどい迷惑行為はない」などのコメントが寄せられている。

ミン・ヨンビン記者