BLACKPINKジス主演「マンスリー彼氏」　ネトフリ非英語1位

【ソウル聯合ニュース】韓国の人気グループ、BLACKPINK（ブラックピンク）のジスと俳優のソ・イングクが主演を務める米動画配信大手ネットフリックスのオリジナル韓国ドラマ「マンスリー彼氏」がネットフリックス「TOP10」のテレビ非英語部門で1位を記録した。

ネットフリックスの公式ガイドサイト「TUDUM」によると、9～15日（米現地時間）の同作の視聴時間を作品の総時間で割った「視聴数」は480万ビューで、テレビ非英語部門のトップとなった。国別では韓国をはじめ日本、インドネシア、ギリシャ、チリ、ブラジルなど計47カ国・地域でトップ10入りした。

同作は現実の生活に疲れたウェブトゥーン（縦スクロール漫画）のプロデューサー、ソ・ミレ（ジス）が仮想恋愛シミュレーションのサブスクリプション（定額課金）に加入し、恋愛を体験することで繰り広げられるストーリーを描いたロマンチックコメディー。俳優のソ・ガンジュン、イ・スヒョク、オン・ソンウ、イ・ジェウク、キム・ヨンデなどがミレの仮想恋愛の相手役として特別出演し、話題を集めた。公開から3日で同部門4位を記録し、2週目にトップに立った。

同部門では「マンスリー彼氏」を合わせ韓国ドラマ計3作がトップ10入りした。

また、英語映画部門では米アカデミー賞で長編アニメーション賞と歌曲賞を受賞し2冠に輝いた人気アニメーション映画「KPOPガールズ！デーモン・ハンターズ」が視聴数530万ビューで4位を記録した。