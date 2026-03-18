BTS復帰公演　ネットフリックスが世界生中継

【ソウル聯合ニュース】韓国人気グループのBTS（防弾少年団）が21日午後8時からソウル市中心部の光化門広場で開催する公演「BTS THE COMEBACK LIVE｜ARIRANG」が、米動画配信大手ネットフリックスで世界に向けて生中継される。ネットフリックスが韓国で初めて実施するライブ配信を機に、動画配信サービスのライブコンテンツ競争が本格化するか注目される。

今回の公演で、ネットフリックスは10年間にわたり培ったコンテンツ配信技術と運営ノウハウを駆使し、遅延のないライブ中継の実現を目指す。なかでも高度なビデオエンコーディングとトラフィック分散技術、独自のコンテンツ・デリバリー・ネットワーク（CDN）による安定した配信環境を整えることに注力している。

ネットフリックスの関係者は「特定の観客やチケットの購入者のみに限られていたこれまでの公演とは異なり、世界中のファンが同時に公演を楽しめるよう最善を尽くす」と強調した。

公演の模様は、ネットフリックスに加入済みであれば追加料金なしにテレビ、モバイル、タブレットなどさまざまな端末で視聴できる。

今回の公演により、動画配信業界ではライブコンテンツ競争がさらに加速すると見込まれる。一部では、K-POP公演がグローバルプラットフォームの技術競争の舞台として定着したとの分析も出ている。