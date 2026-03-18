李大統領　国民に「成熟した市民意識示してほしい」＝BTSの公演控え

【ソウル聯合ニュース】韓国の李在明（イ・ジェミョン）大統領は18日、人気グループ、BTS（防弾少年団）がソウル中心部の光化門広場で開催する公演を控え、国民に向けて成熟した市民意識を示してほしいと呼びかけた。

李大統領は自身のX（旧ツイッター）に「21日に大韓民国が誇るアーティスト、BTSの公演が開かれます。『アリラン』をテーマに美しい文化遺産とK（韓国）カルチャーの魅力を分かち合う意義深い時間になると期待しています」と投稿した。

公演が安全に開催されるよう関係官庁や地方自治体、警察、消防など関係機関と共に万全の準備を進めているとし、公演前後の交通管理や混雑対策、非常時の対応に至るまでの全てを細かく徹底的に準備すると約束した。

また「国民の皆さまも、いつものように互いに配慮し、秩序を守り、成熟した市民意識を見せてくださると信じています。現場の安全要員の案内に協力し、市場の秩序を乱すチケットの不正取引は必ず通報してください」と呼びかけた。

李大統領は「今回のBTSの公演が、大韓民国が作り出した偉大な文化の力を改めて証明し、世界の人々に長く記憶される特別な瞬間になることを願っています」とつづった。