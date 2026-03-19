韓国エンタメ株の個人保有　10億円超27人＝HYBE創業者トップ

【ソウル聯合ニュース】企業分析を専門とする韓国CXO研究所が19日に発表した調査結果によると、韓国で映画・音楽・ドラマ・ウェブトゥーン（縦スクロール漫画）・ウェブ小説など文化・コンテンツ関連の保有株式の評価額（3月17日基準）が100億ウォン（約10億7000万円）を超える個人株主は27人だった。評価額の合計は6兆1270億ウォンで、1月初め（5兆9994億ウォン）に比べ1276億ウォン（2.1％）増加した。

27人のうち圧倒的1位は、BTS（防弾少年団）をはじめ多数の人気グループを抱える総合エンターテインメント企業、HYBE（ハイブ）の創業者で取締役会議長の房時赫（パン・シヒョク）氏。同社の株式1315万1394株を保有し、保有株式の評価額は4兆8002億ウォンに上る。評価額はここ2カ月半余りで2498億ウォン（5.5％）増加した。21日にソウル中心部の光化門広場で開催されるBTSの公演が迫り、同社の株価が上昇傾向にあるためとみられる。

房氏に次いで2位は大手芸能事務所、JYPエンターテインメントの創業者で筆頭株主のJ.Y.Park（パク・ジニョン）氏で、保有株式の評価額は3627億ウォン。3位は大手芸能事務所、YGエンターテインメントの創業者で筆頭株主の梁鉉錫（ヤン・ヒョンソク）総括プロデューサーで、評価額は2250億ウォンだった。

このほか、モバイル決済サービスを提供するダナルの朴成燦（パク・ソンチャン）会長（896億ウォン）、大手芸能事務所キューブエンターテインメントのカン・スングォン代表取締役（628億ウォン）、総合コンテンツ企業D&Cメディアのシン・ヒョンホ取締役会議長（442億ウォン）、YGエンターテインメントの梁民錫（ヤン・ミンソク）社長（403億ウォン）、総合コンテンツ大手CJ ENMの李在賢（イ・ジェヒョン）会長（252億ウォン）などが上位に入った。

BTSのメンバー7人が保有するHYBEの株式評価額もそれぞれ200億ウォン前後と推計される。評価額はV（ブイ）さん、SUGA（シュガ）さん、JIMIN（ジミン）さん、JUNG KOOK（ジョングク）さんがそれぞれ249億ウォン、J-HOPE（ジェイホープ）さんが229億ウォン、RM（アールエム）さんが211億ウォン、JIN（ジン）さんが191億ウォンと予想される。