公演控えるBTS「ワクワクしている」　警察・消防関係者らに謝意も

【ソウル聯合ニュース】韓国の人気グループ、BTS（防弾少年団）のリーダー、RM（アールエム）はソウル中心部の光化門広場で開く復帰公演を2日後に控えた19日、ファンコミュニティープラットフォーム「Weverse（ウィバース）」に「皆さんに会えると思うと、本当にワクワクしています」と書き込んだ。

また、「大勢の方が集まる場であるため、皆さんが安全に公演を楽しめるよう協力をお願いします」と記した。

BTSは20日、ニューアルバム「ARIRANG（アリラン）」をリリース。21日午後8時に光化門広場で無料公演を行う。

客席は2万2000席だが、最大で約26万人が集まるとの予測もある。RMは現場のスタッフの案内に従うよう呼びかけ、「皆さん一人ひとりが作り出す秩序と配慮があってこそ、より素晴らしい公演が完成すると思います」と強調。「安全のために尽力している警察官の皆さん、そして消防や政府、自治体をはじめとするすべての方々に心から感謝申し上げます」と謝意を伝えた。

メンバーのJIN（ジン）も「多くの方々の支援と応援を受け、光化門で復帰公演を開催することになりました」とし、「意義深い場所で久しぶりに（メンバー）全員であいさつできることを光栄に思います」とつづった。また、「私たちも最善を尽くして素晴らしいステージを披露できるよう努力します」とし、「会場で観覧する皆さんはぜひ安全に注意してほしいです」と呼びかけた。