李大統領　BTS公演控え入国対策指示＝「第一印象が重要」

【ソウル聯合ニュース】韓国の李在明（イ・ジェミョン）大統領は19日の首席補佐官会議で、2日後に迫った人気グループ、BTS（防弾少年団）のソウル・光化門広場での公演に関連し、大規模な観光客の流入に備えた入国審査場の混乱防止対策に万全を期すよう指示した。

李大統領は「BTS公演の影響で外国人観光客が一時的に急増し、仁川空港の入国審査が非常に混雑している」と指摘。「現場の混乱や不便を軽減するため、積極的な対応が必要だ」と述べた。

また「法務部が昨日から特別入国審査対策を実施しているが、必要な人員と設備を集中的かつ迅速に投入すべきだ」とし、「入国審査場の様子がその国の第一印象を左右する」と強調した。

さらに「この機会に空港の入国サービス全般を総合的に見直し、補完が必要な事項は速やかに改善してほしい」としたうえで、「外国人客（年間）3000万人時代への飛躍は、壮大なものではなく、小さく細かな部分から始まるという点を忘れてはならない」と指摘した。

あわせて李大統領は、混雑予想に伴う秩序維持のための規制に不便を感じる市民もいるようだとし、「秩序維持と国民の利便性のバランスが取れるよう、細心の注意を払ってほしい」と指示した。