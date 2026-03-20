BTS復帰公演に26万人集結予想　安全管理に警察官ら1.5万人

【ソウル聯合ニュース】韓国の人気グループ、BTS（防弾少年団）フルメンバーでの復帰公演を翌日に控えた20日、ソウルの光化門広場周辺は警察バスによる壁やバリケードが幾重にも築かれ、要塞に近い厳戒態勢に変わる。

警察はステージ周辺から崇礼門（南大門）にかけて最大で約26万人が集まると見込んでいる。韓国と日本が共同開催した2002年サッカー・ワールドカップ（W杯）時の街頭応援では25万人程度が集まったが、当時を上回るとみられる。

今回は海外からも大勢の観客が訪れるほか、緊迫する中東情勢の影響でテロへの懸念が高まっているため、警察や消防、ソウル市などは警戒を強めている。

警察は公演当日、会場周辺に機動隊員や警察官など6700人を配備する計画だ。さらに自治体や消防、主催者側が用意する8200人を含めると、安全管理に投じられる人員は総勢で約1万5000人に達する。現場には消防車102台も待機する。

警察は会場周辺に警察特殊部隊による「ドローン対応チーム」を配置し、不審な機体の検知に当たる。また、バリケードや警察バスによる車壁で三重の遮断線を構築し、車両突入テロなどを封じ込める方針だ。公演前後には、民間所有の銃器の持ち出しも禁止される。

ステージ周辺は一般人の立ち入りを厳格に制限し、光化門一帯を「仮想のスタジアム」に見立てた管理区域を設定。31カ所のゲートに金属探知機を設置して危険物の持ち込みを遮断するほか、ゲート内側にも特殊部隊や機動隊を配置する。周辺ビル31カ所についても、屋上などからの観覧を防ぐため立ち入りを制限する。

また、テロ防止のため、21日早朝から22日未明まで光化門駅やソウル駅など主要17駅でコインロッカーの使用を一時停止する。消防当局は会場周辺の3カ所に救護所を設置する。