BTSの5thアルバムきょう発売　完全体で「活動第2幕」へ

【ソウル聯合ニュース】韓国の人気グループ、BTS（防弾少年団）の5枚目のフルアルバム「ARIRANG」が20日午後1時にリリースされる。

「ARIRANG」は、22年6月リリースのアンソロジーアルバム「Proof」以来3年9カ月ぶりとなるアルバム。所属事務所のビッグヒットミュージックによると、「今のBTS」とチームのアイデンティティーが投影されたという。

メンバーらは昨夏、米ロサンゼルスでアルバムの制作に取り組んだ。ディプロ、ライアン・テダー、エル・ギンチョといった著名プロデューサーが楽曲の制作に加わった。

アルバムにはタイトル曲「SWIM」をはじめ、「Body to Body」「Hooligan」「Aliens」「FYA」「2.0」など全14曲が収録される。

「SWIM」は人生の波の中で止まらずに泳ぎ続けていく姿勢を歌った曲で、ジャンルはオルタナティブポップ。BTSのリーダー、RM（アールエム）が作詞に参加し、押し寄せる流れに逆らうよりは自身のスピードで淡々と乗り越えていくという意志を「人生に対する愛」として表現した。

BTSはアルバムリリース翌日の21日、午後8時からソウル市中心部の光化門広場で無料公演「BTS THE COMEBACK LIVE｜ARIRANG」を開催する。公演の模様は米動画配信大手ネットフリックスで世界に向けて生中継される。

23日（現地時間）にはニューヨークで音楽配信大手スポティファイとともに、ファン向けの特別イベント「Spotify×BTS：SWIMSIDE」を開催。25〜26日には米人気番組「ザ・トゥナイト・ショー」に出演するなど、グローバル活動を本格化させる。

また4月9、11、12日に高陽総合運動場のメインスタジアムで開催される公演を皮切りに、世界34都市のスタジアムで計82公演を行うK―POP最大規模のワールドツアー「ARIRANG」の幕を開ける。

今回の復帰を記念し、光化門広場や東大門デザインプラザ（DDP）、南山ソウルタワーなどソウル市内の名所では体験型イベント「BTS THE CITY ARIRANG ― SEOUL」も開催される。