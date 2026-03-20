李大統領支持率67％　2週連続で最高更新＝与党46％・最大野党20％

【ソウル聯合ニュース】世論調査会社の韓国ギャラップが20日に発表した調査結果によると、李在明（イ・ジェミョン）大統領の職務遂行について「うまくやっている」と答えた人は前週に比べ1ポイント上昇の67％となり、同社の調査で2週連続で最高を更新した。「うまくできていない」と回答した人は25％で、1ポイント上がった。

今回の調査は17～19日に全国の18歳以上の1004人を対象に実施された。

李大統領の支持率は3月第1週の調査で65％になり、昨年7月4日と並んで就任後最高を記録。前回の第2週には66％となっていた。

李大統領の職務遂行を肯定的に評価した理由としては「経済・国民生活」が17％で最も多く、「全般的によくやっている」（10％）、「意思疎通」「外交」（いずれも9％）と続いた。

否定的に評価した理由は「経済・国民生活・ウォン安ドル高」（18％）、「不動産政策」「全般的によくやっていない」（いずれも8％）などの順だった。

政党支持率は革新系与党「共に民主党」が前回調査より1ポイント下落した46％、保守系最大野党「国民の力」は前回と同じ20％だった。

「祖国革新党」の支持率は3％、「改革新党」が2％、「進歩党」は1％、支持する政党のない無党派層は27％だった。