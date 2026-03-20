韓国　きょうのニュース（3月20日）

◇BTS「メンバー全員で活動できうれしい」

人気グループ、BTS（防弾少年団）は20日、5枚目のフルアルバム「ARIRANG」の発売日を迎え「ARMY（BTSのファン）の皆さんが長い間待ってくださっただけに、かっこよく準備して戻ってきました」と活動再開への思いを語った。BTSは同日、所属事務所のビッグヒットミュージックを通じて「ワクワクすると同時に緊張もしていますが、何よりも感慨無量です。久しぶりに7人が集まって何かをできるという事実だけでもうれしく、感謝しています」とコメントした。「ARIRANG」はBTSが2022年6月にアンソロジーアルバム「Proof」を発売して以来、3年9カ月ぶりのアルバムとなる。

◇BTS公演 韓国当局が医療支援体制強化＝最大26万人集結予測

保健福祉部は人気グループ、BTS（防弾少年団）が21日にソウル中心部の光化門広場で復帰公演を行うことを受け、災害医療対応の「関心」を発令し、非常時の医療支援体制を強化する。災害医療対応は関心、注意、警戒、深刻の４段階からなる。中央応急医療センターや保健所、災害派遣医療チーム（DMAT）、消防など関係機関が参加する災害医療対応体制を構築し、雑踏事故などに対応する方針だ。中央応急医療センターは24時間体制でモニタリングを実施し、事故が発生した場合はDMATに出動を要請する。

◇韓国政府 カタール産LNG輸入途絶を想定「需給管理に問題なし」

イランによるカタールの液化天然ガス（LNG）施設への攻撃を受け、韓国でLNG不足への懸念が高まる中、韓国政府がカタール産LNGの輸入が完全に途絶える事態を想定した緊急時対応計画を策定していたことが20日、分かった。政府はこの計画に基づき、国内のLNG需給を管理することに問題はないとの立場を示している。ただ、中東での紛争長期化に伴う国際的なLNG価格の上昇は避けられないとみて、国内経済への影響を最小限に抑えるための対策を講じている。

◇李大統領支持率67％ 2週連続で最高更新

世論調査会社の韓国ギャラップが20日に発表した調査結果によると、李在明（イ・ジェミョン）大統領の職務遂行について「うまくやっている」と答えた人は前週に比べ1ポイント上昇の67％となり、同社の調査で2週連続で最高を更新した。「うまくできていない」と回答した人は25％で、1ポイント上がった。今回の調査は17～19日に全国の18歳以上の1004人を対象に実施された。政党支持率は革新系与党「共に民主党」が前回調査より1ポイント下落した46％、保守系最大野党「国民の力」は前回と同じ20％だった。

◇映画「王と生きる男」観客1400万人突破 韓国映画5作目

朝鮮王朝第6代王・端宗（タンジョン）の最期を温かな視点で描いた韓国映画「王と生きる男」（原題）の累計観客動員数が20日午前、1400万人を突破した。PR会社が同日、伝えた。先月4日に公開された同作は、31日目の今月6日に1000万人の大台を超え、45日目のこの日に1400万人を突破した。累計観客動員数1400万人以上の韓国映画は同作を含め5本のみ。累計興行収入は前日までに1345億ウォン（約141億8000万円）を記録した。