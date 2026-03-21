［韓流］BTSカムバック　今夜ソウルで公演=190カ国・地域に生中継

【ソウル聯合ニュース】韓国の人気グループ、BTS（防弾少年団）が21日午後8時、ソウルの光化門広場で無料の復帰公演「BTS THE COMEBACK LIVE｜ARIRANG」を開催する。前日に約3年9カ月ぶりとなる新アルバム「ARIRANG」を発表したばかりで、世界各地から集まった20万人を超えるファンの前で収録曲を初めて披露する見通しだ。公演の模様は米動画配信大手ネットフリックスから世界の約190カ国・地域に生中継される。

約1時間の公演のセットリストは公開されていないが、 リーダーのRM（アールエム）が前日のライブ配信で「みんなでアリランを合唱できたら壮観だ」と言及したことから、タイトル曲「SWIM」や「Body to Body」などのパフォーマンスが期待されている。

ただ、RMは19日のリハーサル中に足首を負傷したため、ステージには上がるものの、一部のダンスには参加しない予定だ。

政府ソウル庁舎前に設置されたステージには、パリの凱旋門をほうふつとさせる大型のLEDモニターが設置された。

会場は光化門から市庁広場にかけて広がり、ソウルの都心が巨大なステージへと様変わりする。市内の各所では前日に続き体験型イベント「BTS THE CITY ARIRANG ― SEOUL」も開催される。

20日に発売された5枚目のフルアルバム「ARIRANG」のタイトル曲「SWIM」は、韓国最大の音楽配信サイト・メロンのメインチャート「トップ100」で1位を記録。アルバムのフィジカル盤も韓国のCDセールス集計サイト、ハントチャートによると20日午後3時時点で111万枚以上を売り上げた。

一方、会場周辺では混雑による混乱が予想される。地下鉄の光化門駅、市庁駅、景福宮駅は、午後2～3時ごろから列車が停車せずに通過する「無停車通過」を実施する。そのほかの駅も状況に応じて無停車が実施される。

光化門駅、市庁駅、景福宮駅については午後9時から10時まで無停車となるため、地下鉄を利用するには別の駅へ移動する必要がある。同規制は公演終了後の午後10時以降、順次解除される。