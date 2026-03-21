ついにBTS復帰公演　ソウルに期待と緊張＝前例のない厳重な警備体制

【ソウル聯合ニュース】韓国の人気グループ、BTS（防弾少年団）フルメンバーでの復帰公演が開かれる21日、会場となるソウルの光化門広場一帯では、前例のない厳重な警備体制が敷かれる。

世界各地からファンが大挙して詰めかける中、中東情勢の影響によるテロの懸念も高まっており、公演への期待が膨らむ一方で、現場は緊張感に包まれている。

警察は光化門前のステージ周辺から崇礼門（南大門）にかけて最大で約26万人が集まると見込んでいる。

警察は公演当日、会場周辺に機動隊員や警察官など6700人を配備する計画だ。さらに自治体や消防、主催者側が用意する8200人を含めると、安全管理に投じられる人員は総勢で約1万5000人に達する。現場には消防車102台も待機する。

ファンの多くが女性であることから、女性警察官を多数動員するほか、外国語での対応が可能な機動巡査隊の外事チームから43人を投じ、外国人を狙った犯罪を防ぐ。

ステージ周辺は一般人の立ち入りを厳格に制限し、テロ防止のため、警察バスによる壁やバリケードが幾重にも築かれ、要塞に近い厳戒態

勢が敷かれる。

警察は人混みを管理するためステージを中心に規制線を設置。光化門一帯を「仮想のスタジアム」に見立て、指定したゲートからのみ規制線内に入れるようにする。

区域外でも、携帯用スキャナー約300台を使用し、刃物所持の疑いがあるなど不審な動きを見せる人物に対し、所持品を確認するなどの職務質問を行う。周辺ビル31カ所についても、立ち入りを制限する。

また、テロ防止のため、22日午前1時まで光化門駅やソウル駅など主要17駅でコインロッカーの使用を一時停止する。

消防当局は会場周辺の3カ所に救護所を設置し、主催側のHYBE（ハイブ）も別途11カ所の医療ブースを運営する予定だ。