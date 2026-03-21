［韓流］BTSのアルバム「ARIRANG」　初日売上が自己最高の398万枚

【ソウル聯合ニュース】韓国の人気グループ、BTS（防弾少年団）の5枚目のフルアルバム「ARIRANG」が発売初日の20日に売上枚数398万枚を記録した。所属事務所のビッグヒットミュージックが21日、発表した。

BTSが2020年2月にリリースしたアルバム「MAP OF THE SOUL : 7」の初週売上枚数が自己最高の337万枚を記録したが、「ARIRANG」はわずか1日でこの記録を上回った。

「ARIRANG」は海外での人気も高く、イタリア、メキシコ、スウェーデンなど88カ国・地域のiTunes（アイチューンズ、米アップルのコンテンツ配信サービス）のトップアルバムチャート1位を獲得した。同アルバムのタイトル曲「SWIM」は21日午前9時時点で米国、日本、英国、ドイツ、フランスなど90カ国・地域のiTunesのトップソングチャートでトップに立った。

「SWIM」は韓国の音楽配信サイト、メロンとバグスのチャートでも1位を記録した。メロンでは全収録曲がメインチャート「トップ100」にランクインした。

BTSは「ARIRANG」発売とグループ活動再開を記念し、21日午後8時にソウル中心部の光化門広場で無料公演「BTS THE COMEBACK LIVE｜ARIRANG」を開催する。公演の模様は米動画配信大手ネットフリックスで約190カ国・地域に生中継される。