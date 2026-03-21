BTS復帰公演　韓国首相が完全点検＝「国家的なイベント」

【ソウル聯合ニュース】韓国の金民錫（キム・ミンソク）首相は21日、人気グループ、BTS（防弾少年団）の復帰公演が開かれるソウル中心部の光化門広場を訪れ、安全点検を行った。

金氏はソウル市や警察、消防、BTSを擁する芸能事務所のHYBE（ハイブ）から安全管理計画の報告を受けた。

金氏は「BTSの復帰公演は国家的なイベントで、世界が関心を持つイベントとなり、BTSのイベントを国と自治体が支援することになった」と指摘。ハイブに対し、「国民が（道路規制などによる）一定の不便を甘受していることを認識することが重要だ」と強調した。

公演は午後8時から開かれる。観客は2万2000人だが、当局は会場周辺に最大で26万人が集まると見込んでいる。

公演には安全管理のため、警察や消防などから計約1万500人が投入される。周辺の道路は前日夜から統制され、地下鉄の光化門駅、市庁駅、景福宮駅は午後から列車が停車せずに通過する「無停車通過」を実施している。

金氏は「大規模な文化イベントの成功は何より安全にかかっている」とし、安全管理の徹底を呼びかけた。そのうえで、「光化門は歴史的な空間であり、民主的な空間」だとして、「それを生かす契機になってほしい」と期待を寄せた。