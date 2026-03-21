［韓流］BTS「光化門という象徴的な空間を最大限生かしたい」　公演前にコメント

【ソウル聯合ニュース】韓国の人気グループ、BTS（防弾少年団）は21日、同日午後8時からソウル中心部の光化門広場で開催する公演「BTS THE COMEBACK LIVE｜ARIRANG」を前に、「光化門という象徴的な空間を最大限生かしたい」との考えを示した。

BTSは所属事務所のビッグヒットミュージックを通じて、「光化門広場で公演を開催することになるとは思ってもいませんでした。全世界が見守る大きなイベントを開くというプレッシャーもありますが、だからこそ、うまくやり遂げなければならないという気持ちです」とコメントした。

BTSは公演で、前日リリースした5枚目のフルアルバム「ARIRANG」のタイトル曲「SWIM」など新曲を初披露する。公演の模様は米動画配信大手ネットフリックスで約190カ国・地域に生中継される。

メンバー7人全員で公演を行うのは2022年10月に南部・釜山で開催した「Yet to Come in BUSAN」以来3年5カ月ぶり。

メンバーのV（ブイ）は光化門広場という歴史的な場所で開催する公演を控え、「しっかりと準備し、毎日ベストを尽くして練習しました」と語った。JUNG KOOK（ジョングク）も「悔いのないステージと皆が共に楽しめる時間をつくりたいです」と意気込みを示した。

公演のリハーサル中に足首を負傷したリーダーのRM（アールエム）は「パフォーマンスは体調に合わせて調節しますが、可能な範囲でベストを尽くそうと思います」と約束した。

BTSは公演の観賞ポイントとしてステージ後方に設置されたオープン型のセットを挙げた。

RMは、光化門という象徴的な空間を最大限に生かすことができるようセットを構成したとし、「光化門とステージが互いに隠れることがないように設計され、一つの画面に収まるのがポイント」だと説明した。

J-HOPE（ジェイホープ）はセットについて「光化門が額に収まったかのように感じられるでしょう。そのフレームの中が防弾少年団のパフォーマンスで満たされる場面自体が象徴的なものになると思います」と強調した。

また、JIMIN（ジミン）は「アルバム名が『ARIRANG』なので光化門で（韓国を代表する民謡の）『アリラン』を（観客と）一緒に歌う場面が演出されれば素敵だと思います。空間と音楽がマッチする瞬間に期待してください」と語った。

所属事務所は公演について、BTSの復帰公演にとどまらず音楽で世界をつなぎ、韓国の文化遺産の魅力を伝える場になる見通しだと説明した。