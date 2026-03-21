［韓流］BTSが光化門広場で公演　約4万人が歓声

【ソウル聯合ニュース】韓国の人気グループ、BTS（防弾少年団）の復帰公演「BTS THE COMEBACK LIVE｜ARIRANG」が21日午後8時、ソウル中心部の光化門広場で幕を開けた。

BTSのメンバー7人が登場すると、世界各地から集まったBTSのファン「ARMY」は国籍や年齢を問わず一斉に歓声を上げた。

光化門広場はBTSを象徴する紫色に光るペンライトで照らされ、まるで一つの巨大な公演場のような光景が広がった。

ソウル市によると午後8時点で光化門と朝鮮王朝時代の王宮、徳寿宮の周辺に4万人～4万2000人が集まった。警察の非公式推計も4万2000人だ。警察は当初、公演ステージ周辺から崇礼門（南大門）にかけて最大で約26万人が集まると予想していた。

会場周辺には外国人の姿も多く見られた。韓服（韓国伝統衣装）を着て訪れた人もいた。

たまたまソウル旅行を予定していた日にBTS公演が決まったという神奈川県在住の会社員、中澤知美さん（48）は、友人たちと会場近くまで足を運び、聞こえてくる歌声に耳を澄ませながらスマートフォンでライブ配信を視聴した。

「歴史的な瞬間にソウルにいられることに感激しています」と語り、「7人そろってステージに立っていることに感動しました」と話した。

また、公演を安全に開催するために国を挙げて警備体制が敷かれ、市民も協力している様子について、「BTSが国の宝なのだと感じました」と語った。