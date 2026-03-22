韓国文化体育相「無事に終わったBTS公演、国民とファンのおかげ」

【ソウル聯合ニュース】韓国の崔輝永（チェ・フィヨン）文化体育観光部長官が、21日にソウル中心部の光化門広場で開催された人気グループ、BTS（防弾少年団）の公演が無事に終了したことについて、国民やBTSのファンに感謝の言葉を送った。

崔氏は22日、自身のSNSで、BTSの光化門公演が事故もなく無事に終わったとし、「わが国民の成熟した市民意識と世界から訪れたARMY（BTSのファン）の協力のおかげだ」と投稿した。

また「公演のために不便に耐えてくださった多くの市民、そして安全な公演のためにご尽力くださったボランティア、公務員など全ての関係者の方に感謝する」とつづった。

続けて、BTSの公演を機にK（韓国）カルチャーがより速く、広く世界に広まるよう政府も最善を尽くすと強調した。

BTSは20日に5枚目のフルアルバム「ARIRANG」をリリースし、21日に光化門広場で復帰公演「BTS THE COMEBACK LIVE｜ARIRANG」を開催した。主催者側の推計で約10万4000人のファンが集まった。

BTSは、米ニューヨークで23日（現地時間）に世界最大の音楽配信サービス・スポティファイが主催するイベントに出演し、25、26日に米NBCテレビのトーク番組「ザ・トゥナイト・ショー・スターリング・ジミー・ファロン」に出演する予定だ。4月にはソウル近郊の京畿道・高陽でワールドツアー「ARIRANG」をスタートさせる。