BTS新譜「ARIRANG」に海外メディアも注目　「韓国的ルーツ強調」

【ソウル聯合ニュース】韓国の人気グループ、BTS（防弾少年団）が20日に発売したニューアルバム「ARIRANG」に、海外主要メディアの関心が集中している。所属事務所のビッグヒットミュージックが23日、伝えた。

韓国を代表する民謡「アリラン」をタイトルに冠した今回のアルバムについて、米誌ローリング・ストーンは「グループのアイデンティティーと韓国的なルーツを強調すると同時に、音楽的に新たな領域へと拡張した」とし、「各自の時間の中で積み重ねた経験と探索が再び一つのグループに集まった。これこそが『ARIRANG』の力」と解説した。

米公共ラジオ（NPR）は「再び集まったメンバーはこれまでに増して結束が強まり、自分たちの方向性を鮮明に示している」と分析した。

米ビルボードは、タイトル曲「SWIM」について「アルバムの軸をしっかりとつかんでいる。分岐した川の流れが海に集まるという真っすぐなメッセージがこの曲の力」と指摘した。

米紙ニューヨーク・タイムズは「前例が見つからない歩み」とし、英BBCは「帰還したこと自体が大きな意味（を持つ）」と評価した。

21日にソウル市中心部の光化門広場で復帰公演を開催したBTSは、23日（米東部時間）にニューヨークで開催される音楽配信大手スポティファイのイベントに出演するため、22日に米国に向けて出発した。