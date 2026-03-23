【お知らせ】「東京ユニコーンサミット2026」　麻布台ヒルズで4月27日開催

朝鮮日報は、4月27日に東京・麻布台ヒルズで「東京ユニコーンサミット2026」を開催いたします。一般社団法人東京ユニコーンサミットと共同主催する本イベントは、韓国・日本・台湾・シンガポール・ベトナムなどのスタートアップやベンチャーキャピタル（VC）間の交流を支援し、グローバルに羽ばたくアジアのスタートアップ・エコシステムを構築するためのフォーラムです。

今年で4回目を迎える本イベントは、「招待制」および「CxO限定」を原則とし、共同主催者やパートナー企業から招待された方々が集うフォーラムです。昨年のイベントには、Preferred Networks、TBM、91APP、Dunamu、ABLY、Daangn、Megazone Cloudなどユニコーン企業15社を含む77社のスタートアップ企業から200名以上のCxOが参加しました。また、Alibaba Entrepreneurs Fund、SBVAなど23のVCも参加し、アジアのスタートアップ関係者が交流する場として定着しています。

今年のイベントには、韓国信用データ（KCD）やCarroはじめ、アジアの主要ユニコーンを含む約70社のスタートアップと、LBインベストメント、JPインベストメント、Hashed、DG Daiwa Ventures、BASS VENTURES、Altos Venturesなど約20のVCが参加します。

今年の基調講演は、SKグループのAI戦略を統括し、グローバルAI企業のアンソロピックなどとの戦略的投資や協力を主導している、SK SUPEX追求協議会の柳映像（ユ・ヨンサン）AI委員長が務めます。また、韓国信用データ（KCD）の金東浩（キム・ドンホ）創業者、シンガポールのユニコーン企業カロスのアーロン・タンCEO、台湾91APPのメイ・カオCFO、アジアを代表するブロックチェーン投資会社ハッシュドの金西俊（キム・ソジュン）代表、LegalOn Technologies代表取締役共同創業者の小笠原匡隆氏、ABLYのイ・サンミン投資戦略統括らが登壇します。

講演セッションの後には、スタートアップ経営陣やVC関係者を対象としたネットワーキング・ディナーも開催されます。参加対象は、朝鮮日報（韓国）、一般社団法人東京ユニコーンサミット（日本）、コリア・スタートアップ・フォーラム（韓国）、スタートアップ・アイランド・タイワン（台湾）、LBインベストメント（韓国）、DG Daiwa Ventures（日本）、Leading Startup Square（LSS、日本）など、共同主催およびパートナー機関から招待を受けたスタートアップ、VC、CVCの関係者です。東京都が主催するグローバル・スタートアップ・イベント「SusHi Tech Tokyo」の連携イベントである「東京ユニコーンサミット2026」に、多くのご関心をお寄せください。

成好哲（ソン・ホチョル）東京支局長