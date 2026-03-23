［韓流］BTS新アルバムが400万枚突破　タイトル曲はスポティファイ2日連続1位

【ソウル聯合ニュース】韓国の人気グループ、BTS（防弾少年団）が約3年9カ月ぶりに発表した5枚目のフルアルバム「ARIRANG」が発売3日目で400万枚を超える売り上げを記録した。タイトル曲「SWIM」は世界最大の音楽配信サービス・スポティファイの「デイリー・トップ・ソング・グローバル」チャートで2日連続1位を維持した。

所属事務所のビッグヒットミュージックは23日、「ARIRANG」が発売3日目の22日に累計販売数400万6600枚を記録したと発表した。BTSのアルバムが発売初週に400万枚を超えるセールスを記録したのは初めて。

同アルバムは日本でも22日時点で54万枚を売り上げ、オリコンの「デイリーアルバムランキング」で1位を記録した。

スポティファイでも「ARIRANG」は快進撃を続けている。「デイリー・トップ・ソング・グローバル」では「SWIM」が前日に続き首位を獲得したほか、収録曲の「Body to Body」も2位を維持した。

このほか「Hooligan」が4位、「FYA」が5位、「NORMAL」が6位、「Aliens」が8位に入るなど、収録されている全14曲がチャートの上位にランクインした。

「SWIM」は韓国の主要音楽チャート、メロンやバグスの21日付デイリーチャートでも1位を記録した。

音楽業界では、この勢いが続けば、今週末に発表される英オフィシャル・チャートや来週公開の米ビルボード・チャートでも、シングル・アルバムの両部門で上位にランクインするとの見方が出ている。

英紙ガーディアンは同アルバムについて、「『世界最大のポップ現象』という名にふさわしい作品」と評価した。