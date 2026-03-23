映画「王と生きる男」　韓国で興行収入歴代1位に＝観客数は3位

【ソウル聯合ニュース】朝鮮王朝第6代王・端宗（タンジョン）の最期を温かな視点で描いた韓国映画「王と生きる男」（原題）の累計興行収入と累計観客動員数がそれぞれ歴代1位と3位に浮上した。

韓国映画振興委員会が23日発表した集計によると、同作は20～22日に計約80万3000人の観客を動員し、興行ランキング1位の座を維持した。

累計観客動員数は1475万7000人を超え、韓国で公開された映画のうち「神と共に 第一章：罪と罰」（2017年、1441万人）と「国際市場で逢いましょう」（14年、1425万人）を抑え、歴代3位に浮上した。歴代1位は「バトル・オーシャン 海上決戦」（14年、1761万人）、2位は「エクストリーム・ジョブ」（19年、1626万人）。

累計興行収入は1425億ウォン（約151億円）で、「バトル・オーシャン 海上決戦」（1357億ウォン）、「エクストリーム・ジョブ」（1396億ウォン）を上回り、歴代1位となった。映画料金の上昇などが影響した。

「王と生きる男」はチャン・ハンジュン監督の新作で先月4日に公開された。

王位を追われた端宗（パク・ジフン）が流刑先の江原道・寧越で村人たちと交流し、最期の日々を過ごす物語。監視を任された村長のオム・フンド（ユ・ヘジン）が、身分や年齢を超えて端宗と心を通わせる姿が感動を呼んだ。主演俳優の好演に加えて脇を固めるユ・ジテやチョン・ミド、イ・ジュニョクなどの演技も高く評価された。