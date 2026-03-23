［韓流］BTS「Life Goes On」　スポティファイで再生10億回突破

【ソウル聯合ニュース】韓国の人気グループ、BTS（防弾少年団）のヒット曲「Life Goes On」が世界最大の音楽配信サービス、スポティファイでストリーミング再生回数10億回を突破した。所属事務所のビッグヒットミュージックが23日、伝えた。

スポティファイでストリーミング再生10億回を超えたBTSの曲は6曲に増えた。

「Life Goes On」は2020年11月にリリースしたミニアルバム「BE」のタイトル曲。新型コロナウイルス禍で生きる人たちへの希望のメッセージを込めた曲として、大きな反響を呼んだ。同曲は米ビルボードのメインシングルチャート「ホット100」で、同アルバムはメインアルバムチャート「ビルボード200」でそれぞれ1位を獲得した。

BTSが今月20日に5枚目のフルアルバム「ARIRANG」をリリースし、グループ活動を再開したことで、「Life Goes On」もスポティファイのチャート「デイリートップソンググローバル」に再ランクインを果たした。

所属事務所は「Life Goes On」について「ビルボードのホット100で韓国語の曲として初めてトップに立った唯一の曲で、スポティファイではストリーミング再生回数10億回の大台を達成した」と説明した。