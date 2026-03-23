金与正氏　日朝会談「望んでも実現しない」＝拉致問題巡る日本の姿勢批判

【ソウル聯合ニュース】北朝鮮の金正恩（キム・ジョンウン）国務委員長（朝鮮労働党総書記）の妹、金与正（キム・ヨジョン）党総務部長は23日、高市早苗首相が金正恩氏との首脳会談に意欲を示したことについて、「日本が望み、決心したからといって実現する問題ではない」との談話を発表した。

金与正氏は朝鮮中央通信を通じて発表した談話で、「日本の首相が、われわれが認めてもいない一方的な議題を解決しようというのであれば、わが国家指導部には会う意向はなく、対座することもない」と強調した。

高市氏は現地時間の19日に米ワシントンで開かれた日米首脳会談で、北朝鮮による日本人拉致問題に関し、金正恩氏と直接会う気持ちが非常に強いとトランプ大統領に伝えたと記者団に述べた。またトランプ氏から同問題の解決に向け支持を得たと強調した。

与正氏が言及した「認めてもいない一方的な議題」とは、日本人拉致問題を指すとみられる。

日本政府は1970～80年代に自国民17人が北朝鮮に拉致され、うち2002年の小泉純一郎首相（当時）訪朝後に帰国した5人を除く12人が北朝鮮に残っているとしている。一方、北朝鮮は12人のうち8人は死亡し、4人は入国すらしていないとして、「解決済みの問題」との立場を崩していない。

与正氏は「両国の首脳が会うには、まず日本が時代錯誤な慣行や習性と決別する決心を固めなければならない」としたうえで、「日本はそれとは正反対の方向に進んでいる」と批判。「旧態依然とした思考と実現不可能な執着にとらわれている相手と、向き合って話すことはない」とし、「あくまで個人的な見解だが、私は日本の首相が平壌に来る光景を見たくない」と付け加えた。