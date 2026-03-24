金正恩氏　韓国を「最も敵対的な国」と認定＝「核保有国の地位を強固に」

【ソウル聯合ニュース】北朝鮮の金正恩（キム・ジョンウン）国務委員長（朝鮮労働党総書記）は23日、最高人民会議（国会に相当）で施政方針演説を行い、「核保有国の地位を強固にし、敵対勢力の反共和国（北朝鮮）策動を踏みにじるための闘争を攻勢的に繰り広げていく」と強調した。朝鮮中央通信が24日に伝えた。

金氏は韓国については、「最も敵対的な国として認定する」として、「わが共和国を脅かす韓国の行為に対しては躊躇（ちゅうちょ）なく無慈悲にその代償を払わせる」と従来の敵対的な対韓姿勢を示した。

ただ、南北関係を「敵対的な2国家」に位置付けるための憲法改正が行われたかどうかについては言及しなかった。

金氏は「現在、米国が世界各所で国家テロと侵略行為を行っている」と指摘した。イランへの軍事攻撃などを指すものとみられる。だが、今回もトランプ大統領を名指しで非難しなかった。

金氏は「敵が対決を選ぶか、平和共存を選ぶかは彼らが決めることで、われわれはどのような選択にも対応する準備ができている」と表明。「自衛的な核抑止力をさらに拡大、発展させ、共和国の核戦力の迅速かつ正確な対応態勢を万全に整え、国家と地域の安全に対する戦略的脅威を管理していく」と強調した。

また、「過去の古い基準に縛られていた外交慣行から脱却し、新たな国の格と威信に見合った外交戦術と対外活動を行わなければならない」と述べ、攻勢的な外交を展開することを示唆した。