BTS　新譜タイトル曲がスポティファイで3日連続1位

【ソウル聯合ニュース】韓国の人気グループ、BTS（防弾少年団）の5枚目フルアルバム「ARIRANG」のタイトル曲「SWIM」が、世界最大の音楽配信サービス、スポティファイのチャート「デイリートップソンググローバル」で3日連続1位を記録した。所属事務所のビッグヒットミュージックが24日、伝えた。

同アルバムの収録曲はこのほか「Body to Body」が3日連続2位を獲得し、「Hooligan」（4位）、「FYA」（5位）、「NORMAL」（6位）など全曲がチャート上位にランクインした。

また、日本のオリコン週間アルバムランキングによると、「ARIRANG」は発売から3日間で54万7000枚を売り上げ、海外アーティストとして今年最多販売枚数を記録した。

「SWIM」は韓国音楽配信サイトのメロン、バグス、ジニーミュージックでも23日付デイリーチャートの首位を独占した。

BTSはこの日、スポティファイとアップルミュージックで「SWIM」のパフォーマンスビデオを公開。メンバーのJIN（ジン）、JIMIN（ジミン）、RM（アールエム）、SUGA（シュガ）は動画投稿サイト「ユーチューブ」の人気コンテンツに登場した。

また、BTSは25、26日（現地時間）に米NBCテレビのトーク番組「ザ・トゥナイト・ショー・スターリング・ジミー・ファロン」に出演する。