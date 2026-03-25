大尉のベレー帽に上士の戦闘服？　韓国陸軍の学士将校募集ポスターに批判殺到

韓国陸軍の学士将校募集ポスターが、階級の表示ミスで激しく批判され、最終的に撤去されたことが分かった。

【写真】韓国陸軍の学士将校募集ポスター

インターネットの複数のコミュニティーサイトには3月23日「大尉でありながら上士である女性」というタイトルの投稿が寄せられ「大韓民国陸軍 学士将校募集」のポスターを写した写真がアップされた。ポスターに写る女性モデルは、ベレー帽には将校の階級を示す「大尉」の階級章をつけているが、戦闘服には副士官（下士官）の階級を示す「上士」の階級章がついており、軍の体系に合っていないとして論議を呼んだ。

中央日報の報道によると、今回のポスターは陸軍人事司令部が今年上半期の学士将校募集を前に、外部のマーケティング代行企業に依頼して制作したという。陸軍は仕上がったポスターを最終チェックする際に、このような基本的な誤りを見逃したまま配布を承認した。

階級章の問題だけではなく、女性モデルの手の形も火に油を注いだ。あごの下に添えられている右手が、親指と人差し指で物をつまむような形になっているというのだ。指でつまむハンドサインはネット上で、男性の性器が小さいことを侮辱する意味に捉えられ、過去にジェンダー対立に発展したこともあった。

陸軍は3月18日からソウル市内の竜山駅など主要拠点にこのポスターを掲示したが、否定的な世論が拡散したことを受け、21日から緊急撤去作業を始めた。

パク・チユン記者