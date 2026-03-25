「現役小児科医ボクサー」ソ・リョギョン（35）、アジア女子チャンピオンに

小児科の医師として働きながら女子プロボクサーとしても活躍するソ・リョギョン（35）が、アジアのチャンピオンになった。

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ソ・リョギョンは21日に行われたWBA（世界ボクシング協会）女子ミニマム級（47.6キロ以下）アジア・チャンピオン決定戦（忠清南道・鶏竜市民体育館）で、フィリピンのノルジ・グロに審判全員一致の判定勝ちを収め、チャンピオンベルトを獲得した。

順天郷大学付属天安病院で小児青少年科の医師として勤務するソ・リョギョンは、2018年に先輩医師の勧めで趣味としてボクシングを始めると、才能が開花して2020年にプロデビューを果たした。新生児集中治療室（NICU）で激務をこなしながらもボクシングを並行し、23年にはKBM（韓国ボクシングコミッション）女子ライトフライ級（49キロ以下）のチャンピョンになり、話題を集めた。

24年にはWIBA（女子国際ボクシング協会）の世界王座決定戦、25年にはWBAの世界王座決定戦を戦ったが、それぞれ引き分けと敗戦という結果に終わり、タイトルを獲得できなかった。しかし今回、アジア・チャンピオンとなって世界の舞台で初めてタイトルを獲得した。通算戦績は14戦10勝（7KO）1敗3分けとなっている。

キム・ヨンジュン記者