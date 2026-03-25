1日平均6時間超スマホ利用する韓国の高校生「自分は依存症ではない」86％

韓国の高校生は、一日平均6時間以上スマートフォンなどデジタル機器を使っていることが分かった。しかし、自分がスマートフォン依存症だと思っている高校生は少なかった。一方で、親の半数近くは「子どもがデジタル機器の依存症になっている」と考えていた。

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韓国育児政策研究所は最近、このような内容を盛り込んだ「韓国の児童の成長発達に関する縦断研究2025」と題する報告書を発刊した。この報告書は2024年に高校1年生約1200人にアンケート調査を実施した結果をまとめたもので、回答した高校生の97.7％（重複回答あり）がスマートフォンを持っていた。2G（第2世代）用携帯やフィーチャーフォン（ガラケー）を持つ高校生は0.6％で、それ以外のデジタル機器を持っている人は38.4％だった。デジタル機器を全く持っていない人はわずか0.3％だった。

高校生の一日のスマートフォン（パソコンを含む）使用時間は平均6.02時間だった。男子（6.2時間）の方が女子（5.84時間）より使用時間が長かった。高校生の平均睡眠時間が6時間42分（2024年、「緑の傘」調べ）であることを考えると、活動時間の35％をスマホに費やしている格好だ。

女子はカカオトークやインスタグラムなどSNS（1.65時間）を使う時間が長く、男子はゲーム（1.62時間）が最も長かった。

スマートフォンの使用時間をコントロールできず、日常生活に問題が出ているケースを高リスクユーザー群に分類し、その次に潜在的リスクユーザー群、一般ユーザー群の順に分類した。生徒たちに自身の評価をさせたところ、86.3％は「自分は一般ユーザー群」と答えた。「潜在的リスクユーザー群」は12.5％、「高リスクユーザー群」と答えた人はわずか1.2％だった。

一方、親たちの見方は異なっていた。自分の子どもが高リスクユーザー群（36.7％）または潜在的リスクユーザー群（8.7％）だと答えた人は45.4％に上った。子どもが一般ユーザー群だと答えた親は54.6％だった。

育児政策研究所の研究陣は「子どもが自ら考える依存症のレベルと、親が見た依存症の兆候の間には大きなギャップが存在する」として「依存症、過多依存問題を正確に診断し効果的に介入するためには、親子双方の立場を考慮して支援する必要がある」と指摘した。

オ・ジュビ記者