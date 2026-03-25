BTS復帰公演がネトフリで圧倒的1位　1840万人が視聴

【ロサンゼルス聯合ニュース】米動画配信大手ネットフリックスは24日（現地時間）、韓国の人気グループ、BTS（防弾少年団）の復帰公演「BTS THE COMEBACK LIVE｜ARIRANG」の生中継と生中継終了後の24時間以内の視聴者数が計1840万人だったと発表した。

BTSは21日（日本時間）、ニューアルバム「ARIRANG」発売と活動再開を記念し、ソウル中心部の光化門広場で同公演を行った。公演の模様はネットフリックスで約190カ国・地域に生中継された。

ネットフリックスの公式ガイドサイト「TUDUM」で発表された16～22日（米現地時間）のテレビ非英語部門TOP10によると、「BTS THE COMEBACK LIVE｜ARIRANG」の視聴時間を作品の総時間で割った「視聴数」は1310万ビューで、圧倒的1位だった。国・地域別では韓国をはじめ日本、メキシコ、フィリピン、インドネシア、ブルガリアなど24カ国・地域で1位となり、これらを含め計80カ国・地域でトップ10入りした。

BTSの公演はSNSでも話題となった。

ネットフリックスによると、同社公式チャンネルのBTS関連コンテンツの閲覧数が26億2000万回に上り、世界各国でBTSとネットフリックスに関連したハッシュタグが人気検索ワードとなった。

BTSは2022年12月に最年長メンバーのJIN（ジン）を皮切りにメンバー7人が順次兵役に就き、活動休止期に入った。

昨年6月にメンバー全員の兵役が終了。今月20日にアルバム「ARIRANG」をリリースし、グループ活動を再開した。

ネットフリックスは27日、「ARIRANG」の制作過程を追ったドキュメンタリー「BTS: THE RETURN」を公開する。