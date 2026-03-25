韓国通販ムシンサ　4月に渋谷でポップアップ開催

【ソウル聯合ニュース】韓国ファッション通販大手のMUSINSA（ムシンサ）は25日、4月10～26日に東京・渋谷でポップアップストア「MUSINSA TOKYO POP-UP STORE 2026」を開催すると発表した。

同社は昨年10月に東京でポップアップストアを開催し、来場者数8万人、取引額3.5倍増加などの成果を収めた。再開催を求める日本の消費者の要望を受け、「MUSINSA TOKYO POP-UP STORE 2026」が企画された。

今回は、日本のファンを持つブランドやオフラインで日本初進出となるブランドなど計約80ブランドが参加する。

ムシンサはポップアップストアを通じて現地市場の反応を把握し、今後の日本オフライン事業拡大の可能性を具体化させる計画だ。

同社関係者は「4月に東京で開催するポップアップストアは、下半期の大阪でのポップアップ開催や今後の正式店舗開店へとつながる日本オフライン進出のロードマップの大事な段階だ。これまで日本での5回にわたるポップアップストア開催を通じて確保した消費者の指標を多角的に分析し、韓国ブランドの日本定着をリードするゲートウェイの役割をさらに強化していく」と述べた。