韓国の1月出生数2.7万人　7年ぶり高水準＝出生率1.0に迫る

【世宗聯合ニュース】韓国の国家データ処が25日に発表した「人口動向」によると、今年1月の出生数は2万6916人で、前年同月より2817人（11.7％）増加した。1月としては2019年の3万271人以来、7年ぶりの高水準となった。

1月の出生数は2016年（マイナス6.0％）から9年連続で減少していたが、昨年12.5％増に転じたのに続き、今年も2年連続で10％台の増加率を記録した。背景には30代人口の増加や婚姻数の伸びなどがあるとみられる。

30代の出産が全体をけん引し、1人の女性が生涯に産む子どもの推定人数を示す「合計特殊出生率」も1.0に迫る0.99を記録。2024年1月に月別の統計を開始して以来、最高値を更新した。出産の先行指標とされる婚姻数も増加傾向が続いており、8年ぶりの高水準となった。

出生率（人口1000人当たりの出生数）を年齢別でみると、全世代で増加しており、特に30代の伸びが目立った。30代前半（30～34歳）が前年同月比8.7人増の90.9人、30代後半（35～39歳）も8.0人増の65.8人となった。20代後半（25～29歳）は25.6人で1.5人増、40歳以上も0.3人増の5.1人を記録した。

婚姻数も増加傾向にある。1月の婚姻数は2万2640件で、前年同月より2489件（12.4％）増加した。1月としては2018年（2万4370件）以来、8年ぶりの高水準。1月の増加率は、1997年以降で3番目に高い数値を記録した。

一方、死亡者数は減少した。1月の死亡者数は3万2454人で、前年同月より6950人（17.6％）減少した。国家データ処は、昨年1月に気象条件の悪化で死亡者数が21.7％急増した反動と説明している。

出生数が増え死亡者数が減ったことで、人口の自然減の幅も縮小した。1月の自然減は5539人だった。

また、1月の離婚件数は7208件で、前年同月より290件（4.2％）増加した。