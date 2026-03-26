駐韓イラン大使「韓国は非敵対国」　事前合意あればホルムズ海峡通過可能

【ソウル聯合ニュース】在韓イラン大使館は26日、米国とイスラエルによる軍事攻撃の実態を伝えるとして、同大使館で写真展とドキュメンタリーの上映を行った。

ドキュメンタリーでは小学校への空爆で亡くなった児童や号泣する家族の映像などが流れた。大使館内部には空爆で崩壊した建物の写真などが展示された。

サイード・クーゼチ大使は同イベントに合わせて開いた記者会見で、イランが事実上封鎖しているエネルギー輸送の要衝ホルムズ海峡の韓国船舶の航行について、「韓国は非敵対国家」としつつ、「ホルムズ海峡を通過するためにはイランの政府や軍との調整が必要で、事前に合意がなければならない」と述べ、事前に合意すれば同海峡を通過できるとの考えを表明した。

そのうえで、イランのアラグチ外相が23日に韓国の趙顕（チョ・ヒョン）外交部長官と電話会談を行った際、韓国船舶のリストや各船舶に関する情報を要請したことを明らかにした。

ただ、「私たちは戦争中で、米国とイスラエル企業に制裁を加えるのはイランの防衛権」とし、米国と取引する韓国の船舶の航行は制限することを示唆した。

米国との戦闘終結に向けた交渉に関しては、「イランと米国の間にはいかなる対話もない」とし、「イランは米国側の発言を信用できず、米国側が時間をかせぎ、再び空爆を準備している状況ではないかと考えている」と述べた。

また、「イランの核活動は平和的なもの」と主張し、「米国はイランに核活動の放棄を求めているが、求めすぎではないか」との認識を示した。