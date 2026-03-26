［韓流］BTS復帰記念プロジェクト　世界主要都市で展開

【ソウル聯合ニュース】韓国の人気グループ、BTS（防弾少年団）の活動再開を記念するプロジェクトがソウルをはじめ世界の主要都市で展開されている。

所属事務所のビッグヒットミュージックによると、同プロジェクトはBTSのニューアルバム「ARIRANG」（20日発売）のリリースを記念し、世界主要都市を一つの没入型メディア空間に拡張したのが特徴だ。25日にBTSのユーチューブ公式チャンネル「BANGTANTV」では同プロジェクトの一環としてソウル、米ニューヨーク、英ロンドンで開かれたイベントの様子をダイジェストでまとめた動画「BTS 'ARIRANG' EVERYWHERE | THE CITY ARIRANG SEOUL」が公開された。

ロンドンのサウス・バンクでは21日（以下、現地時間）、観覧車「ロンドン・アイ」が赤い照明でライトアップされた。近隣の建物では、外壁に映像を投影する「メディアファサード」も上映され、BTSのメンバーやニューアルバムのロゴが映し出された。

ニューヨークでは18日にブルックリン橋の上空でドローンライトショーが行われ、「ARIRANG」「BTS」、メンバー7人を象徴する数字「7」などが夜空に描かれた。

ソウルでもさまざまなイベントが開かれた。

崇礼門（南大門）では20日にBTS復帰を記念するメディアファサードが上映された。所属事務所は、韓国の文化遺産と現代技術を組み合わせた演出が評価されていると説明した。同日はNソウルタワーでもメディアファサードが上映され、アルバムのロゴなどが映し出された。

新世界百貨店本店の「新世界スクエア」でも5月10日までメディアファサードが上映される。

トゥクソム漢江公園では20日午後8時半から約15分間ドローンライトショーが行われた。メンバー7人の顔などが描かれ、夜空を彩った。

汝矣島漢江公園のイベント広場では20～22日に音楽を共有し、鑑賞できる「LOVE SONG LOUNGE」が運営された。

このほか、4月6～12日には東大門デザインプラザ（DDP）の展示1館が「DDP ARMY（BTSのファン）広場」となり、同6～19日には清渓川でプログラム「LOVE QUARTER」が実施される。