［韓流］BTS新譜の初週売上417万枚　115カ国でチャート1位

【ソウル聯合ニュース】韓国の人気グループ、BTS（防弾少年団）の5枚目フルアルバム「ARIRANG」の発売初週の販売枚数が約417万枚に上ったことが、27日分かった。

韓国のCDセールス集計サイト、ハントチャートによると、20日にリリースされた同作は発売から1週間で416万9464枚を売り上げ、2020年2月発売の4枚目フルアルバム「MAP OF THE SOUL : 7」の発売初週の337万枚を上回って自己最高を記録した。

所属事務所のビッグヒットミュージックは、今作は公開から10分でミリオンセラーを達成したのに加え、発売初日だけで398万枚を売り上げ、わずか1日で今年発売された全アルバムの中で最多販売枚数を記録したと説明した。

「ARIRANG」は米アップルの音楽配信サービス、アップルミュージックのグローバルアルバムチャートで115カ国・地域で1位を獲得。タイトル曲「SWIM」はグローバルストリーミングチャートで首位に立ち、全収録曲が「トップ100：グローバル」チャートにランクインした。

発売日の20日にはBTSの楽曲のストリーミング再生回数が、前日までの30日間の平均再生回数に比べ8倍以上に増え、アップルミュージックの歴代最多記録を塗り替えた。

「ARIRANG」は日本のオリコンでも「週間合算アルバムランキング」「週間アルバムランキング」「週間デジタルアルバムランキング」の3部門で1位となり、海外アーティストとして週間最多販売枚数を記録した。

21日にソウル・光化門広場で復帰公演を開催したBTSは、23日（米東部時間、以下も）に米ニューヨークで音楽配信大手スポティファイのイベントに登場。25日には米NBCテレビの人気トーク番組「ザ・トゥナイト・ショー・スターリング・ジミー・ファロン」に出演した。