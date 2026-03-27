BTS復帰公演　光化門広場に16万人＝30～50代多く

【ソウル聯合ニュース】韓国の人気グループ、BTS（防弾少年団）がソウル中心部の光化門広場で21日に開催した復帰公演を訪れた観客は40代が最も多かったことが、27日分かった。

データテック企業のIGAワークスによると、21日午後5～10時に光化門から半径1キロ以内に流入した人数は16万3964人で、このうち首都圏以外に住む人は4万1570人だった。

年齢層別では40代女性が21.8％で最も多く、40代男性（13.3％）も大きな割合を占めた。続いて50代女性（12.2％）、30代女性（12.1％）の順となり、30～50代が中心だった。一方、20代以下の割合は比較的小さかった。

性別では全年齢層で女性が男性より多かったが、30～50代を中心に男性も一定の割合を占めた。

これまでは10～20代が中心とみられていたK-POPのファン層が、中高年まで拡大していることを証明したといえる。

今回の分析はモバイルデータと位置情報を組み合わせて算出した推定値であり、特定時点の群衆規模を正確に測定するためではなく、来場者の特徴や移動パターンを把握することを目的としたものだ。

業界関係者は「BTSのファン層は特定の年齢層に限らず、全世代に拡大する傾向にある」とし、「今後、文化コンテンツや消費市場全般に及ぼす影響力はさらに大きくなるだろう」と説明した。